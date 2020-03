Koronaavdelinger på samtlige sykehus i Innlandet

NTB Innenriks

Planene gjelder sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset, skriver Østlendingen.

– Vi har planer for egne koronaavdelinger på sykehusene. Jeg kan ikke si noe mer konkret nå, for dette er foreløpig på planstadiet. Vi ser for oss å bruke alle sykehusene. Omfanget er avhengig av hvor mange pasienter vi får inn, opplyser administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Hun kan heller ikke opplyse om hvor mange koronapasienter sykehusene vil kunne ta imot samtidig.

Foreløpig er det åtte pasienter innlagt med viruset på Sykehuset Innlandet, og 17 ansatte er smittet.

