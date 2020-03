Helsemyndighetene får 250 mediehenvendelser daglig

NTB Innenriks

Helsedirektoratet får mellom 50–100 henvendelser daglig, mens Folkehelseinstituttet ligger på rundt 100–150 daglige henvendelser, skriver Medier24.

Kommunikasjonsdirektør Christina Rolfheim-Bye i FHI bekrefter at de ikke har tid til å svare alle.

– Utfordringen er at de dyktige talspersonene våre i mediene er de samme som jobber med å håndtere situasjonen, og døgnet har et begrenset antall timer, sier hun.

Helsedirektoratet anmoder medier til å sende spørsmål per epost, ikke per telefon, og om forståelse for at mer dyptgående spørsmål tar lengre tid.

