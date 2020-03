Funksjonshemmede barn sliter under koronakrisen

NTB Innenriks

Når de mister avlasting og rehabilitering, blir foreldrene slitne, skriver Vårt Land.

Løvemammaene forteller blant annet om en jente som skulle blitt operert for skoliose om to uker, men operasjonen er avlyst. Dermed har datteren forgjeves gått med en metallkrage i kraniet for å strekke opp hals og ryggsøyle.

Regjeringen har fastslått at barn med særlige omsorgsbehov skal sikres et tilbud også under koronakrisen, men fikk allerede 14. mars et brev fra Løvemammaene om at kommunene ikke følger opp, og foreldre mister avlastingstilbud.

Også Handikappede Barns Foreldreforening og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon reagerer, skriver Vårt Land.

