NTB Innenriks

Forsvarer Elisabeth Myhre avsluttet sin prosedyre i Oslo tingrett mandag ettermiddag. Hun står fast ved at alle sakene mot den 50-årige mannen har sitt utspring i samtaler mellom to venninner som begge anmeldte ham for voldtekt – og har betegnet det som en konspirasjon.

– Det nedlegges påstand om at han blir å frifinne, sa advokat Myhre i retten.

Mannen, som har hatt ledende stillinger i en festival og i mediebransjen, er tiltalt for ni voldtekter, men nekter straffskyld.

