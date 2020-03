FHI: Ga ikke råd om hytteforbud

NTB Innenriks

Smittevernoverlege Preben Aavitsland sier til Dagens Næringsliv at hytteforbudet ikke er basert på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og at det ikke har noe med smittevern å gjøre.

– Helseministeren har forklart at forbudet ble innført for å hindre at helsetjenesten i store hyttekommuner ble overbelastet. Dette er ikke en beslutning Folkehelseinstituttet har vært involvert i. Dette er avveininger som beslutningstakerne må gjøre, sier Aavitsland.

– En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sier han.

(©NTB)