Byrådslederen varsler strengere tiltak i Oslo

Etter å ha stengt all alkoholservering i Oslo i helgen varsler byrådslederen at det kan komme strengere tiltak mandag, ifølge NRK.

– Vi må treffe tøffe tiltak for at dette ikke skal vare for lenge. Den korte smerten er bedre enn at dette skal dras ut i mange, mange måneder, og at vi stadig får flere smittede fordi vi ikke overholder reglene, sier Johansen til NRK.

Han sier ingenting om hvilke tiltak de vil innføre, men antyder at det fortsatt er for tett mellom folk.

– Litt for mange steder er det tett. Det er en bekymring. Vi må se på hvilke typer tiltak det er naturlig å møte det med, sier Johansen.

