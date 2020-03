NTB Innenriks

Alle har et mildt sykdomsforløp, opplyser kommunen.

91 personer er testet og til sammen 70 personer er bekreftet smittet.

– To gutter i tenårene er blant de sist konstaterte smittede. De er sannsynligvis smittet i Norge. Det samme er tilfellet for to kvinner og en mann, alle tre i 40-årene, opplyser kommunen.

To andre smittede kvinner har begge reist utenlands og har trolig blitt smittet der.

(©NTB)