Egen hjelpetelefon for sinne i Trondheim

Gjennom hjelpetelefonen håper kommunen å fange opp både folk med sinnemestringsproblemer som ikke kan samles til gruppeterapi lenger, og vanlige, litt frustrerte folk, melder NRK.

– Vi håper dette kan bli en slags erstatning, og på en måte et forebyggende tiltak for å ta ting i starten før det blir for galt, sier enhetsleder Stig Antonsen i Trondheim kommune.

Organisasjonen Mental Helse tror en slik telefon kan være klokt. På sin hjelpetelefon har de opplevd stor økning i pågangen i forbindelse med koronaviruset.

Torsdag hadde telefonen 897 henvendelser, 94 med koronatematikk, opplyser kommunikasjonssjef Kristin Bergersen i Mental Helse.

