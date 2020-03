NTB Innenriks

Brannvesenet i Innlandet holder på med slukking, men de melder at det er full overtenning på stedet.

Politiet melder at en beboer er registrert på adressen, og at vedkommende ikke er gjort rede for.

– Det er ikke mulig å ta seg inn, skriver de på Twitter.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 5.17.

