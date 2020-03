Ansatt var ikke koronasmittet – Helgelandssykehuset gjenåpner fødeavdeling

NTB Innenriks

– Dette er en gledelig nyhet for den aktuelle ansatte, for Helgelandssykehuset og for de gravide i sykehusets nedslagsfelt og deres familier, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir til Rana Blad.

Det var onsdag i forrige uke at Rana kommune fikk beskjed om det man trodde var det andre påviste koronasmittetilfellet i kommunen. To dager senere kom beskjeden om at det kunne dreie seg om et såkalt falsk positivt prøvesvar – altså at vedkommende testet positivt uten å være syk.

Etter anbefalinger fra UNN ble vedkommende testet på nytt for covid-19. Lørdag kveld fikk kommunen svar på analysene, som bekrefter at testen var negativ, skriver avisen.

Mandag morgen klokken åtte gjenåpner fødeavdelingen. Gunnlaugsdottir kaller den midlertidige stengningen for «en god test på beredskapen og på det gode samarbeidet mellom fødeavdelingene i Helgelandssykehuset».

(©NTB)