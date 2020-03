NTB Innenriks

– Dette vedtaket forplikter, og Virke forventer derfor at regjeringen følger opp vedtaket raskt, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, etter stortingsbehandlingen lørdag.

Stortinget ber regjeringen komme med forslag om en kompensasjonsordning for reisearrangører.

Horneland Kristensen sier at mange reisearrangører har vært redde for at virksomheten skal gå konkurs og at de ansatte ikke skal ha en jobb å gå til etter endt permittering.

