Virke: Stortinget redder reisearrangører

– I dag har Stortinget reddet en rekke norske reisearrangører. Jeg er glad Stortinget har lyttet til Virke, som har jobbet dag og natt for å få på plass denne kompensasjonsordningen. Mange av de reisearrangørene som den siste tiden har vært redd for at virksomheten skal gå konkurs, at de ansatte ikke skal ha en jobb å gå til etter endt permittering, kan i dag få et pusterom, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Stortinget vedtar en statlig kompensasjonsordning for refusjoner som skyldes koronarelaterte avbestillinger av reiser. Avbestilling etter denne bestillingen vil utløse en rett til full refusjon for forbruker.

