Politiet avlyser en rekke avhør

NTB Innenriks

Det skriver TV 2, som har gjennomført en undersøkelse av hvordan koronaviruset påvirker politiets arbeid.

I Oslo politidistrikt gjelder det blant annet avhør av en mann som er pågrepet for drapet på Prinsdal i januar. Han er ikke blitt avhørt, fordi han viser klare sykdomssymptomer.

– Det er helt klart uheldig for pågående etterforskninger at vi ikke får gjennomført alle planlagte avhør på vanlig måte. Vi understreker samtidig at vi fremdeles prioriterer de mest alvorlige sakene. Avhør innen disse vil fortsatt avvikles, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

(©NTB)