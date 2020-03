NTB Innenriks

Flere bedrifter i Nordland varsler at det er krise om ikke reiserestriksjonene mellom kommunene i Nordland oppheves umiddelbart, ifølge de fire partene.

– Vi frykter at lokale reiserestriksjoner og karanteneregler kan være så skadelige at folk ikke har en arbeidsplass å komme tilbake til etter at koronapandemien er under kontroll, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.

Folkehelseinstituttet sa torsdag at de ikke anbefaler kommuner å iverksette lokale karantenetiltak.

(©NTB)