To alvorlig skadd etter voldshendelse i Oslo

NTB Innenriks

De to personene er sendt til sykehus i ambulanse, melder politiet i Oslo på Twitter.

– Vi fikk mange meldinger om at det var et slagsmål i Edward Griegs allé kvart over tolv. Vi var der med patruljer noen minutter senere og fikk kontroll på to personer som framsto som knivstukket. Disse ble kjørt til sykehus med alvorlige skader, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i politiet i Oslo til NTB.

I tillegg stoppet patruljene på stedet en person som hadde lettere skader. Vedkommende er kjørt til legevakt.

– Det er uklart hvilken rolle han har hatt, sier Hekkelstrand.

Politiet snakker nå med vitner på stedet for å finne ut hva som har skjedd.

(©NTB)