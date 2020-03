Stigning på Oslo Børs spist opp – Norwegian-aksjen ned igjen

NTB Innenriks

Før børsåpning fredag offentliggjorde Norges Bank at de kutter styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent.

Dermed reagerte hovedindeksen med en oppgang på rundt 5 prosent.

Kort tid etter åpning fredag morgen offentliggjorde Oslo Børs at de hadde innført børspause for flyselskapet Norwegian fordi de skulle undersøke omstendighetene rundt prisingen av aksjen.

Børspausen kom etter at et flertall av partiene på Stortinget torsdag kveld gikk inn for å tilby en lånepakke til flyselskapene, der Norwegian kan få inntil 3 milliarder kroner dersom de også kan skaffe ny egenkapital og nye lån.

Da handelen med aksjen ble gjenopptatt klokken 10, føyk kursen opp med rundt 20 prosent. Fredag ettermiddag måtte imidlertid aksjen tåle en nedgang på over 8 prosent.

Samtidig økte oljeaksjer som Equinor og DNO fredag. Oljeprisen var på vei opp etter prisfallet tidligere denne uken. Onsdag og torsdag lå prisen på et fat nordsjøolje på rundt 25 dollar, mens den fredag var oppe i over 30 dollar.

Fredag ettermiddag falt prisen imidlertid igjen og lå ved 15-tiden på under 28 dollar.