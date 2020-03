Staten har inngått avtaler med flyselskapene

NTB Innenriks

Det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk passasjertrafikk har falt bort under koronautbruddet.

Avtalen innebærer blant annet at det skal være minimum seks daglige rundturer mellom Oslo og Trondheim, fem daglige rundturer mellom Oslo og henholdsvis Stavanger og Bergen.

I tillegg omfattes ruter mellom Oslo og Kristiansand, Haugesund, Ålesund, Molde, Kristiansund, Bodø, Evenes, Bardufoss og Tromsø, samt flygninger fra Tromsø til Longyearbyen og enkelte ruter mellom Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Bodø.

Dessuten gjelder avtalen 14 rundturer per uke med Dash 8-fly, hovedsakelig fra Tromsø til byer i Finnmark, men også flyginger fra Oslo og Bergen til Florø og Ørsta/Volda. Samt mellom Kristiansand og Bergen.

– Velfungerende flyruter er viktig for næringslivet og flere samfunnsfunksjoner, som eksempelvis helse- og pasienttransport. Avtalene vi nå har inngått, gir et minimumstilbud for strekninger som det anses som samfunnskritisk å opprettholde, og hvor det midlertidig ikke er grunnlag for kommersiell drift, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

