Sju av ti bekymret for at familien blir koronasmittet

NTB Innenriks

Sju av ti nordmenn (68 prosent) svarer at de er bekymret for at familiemedlemmer kan bli smittet. 17 prosent er ikke bekymret, mens like mange svarer verken eller.

Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion, som har stilt spørsmål til 3.000 nordmenn i løpet av den siste uken.

Måler daglig

– Dette er høye tall og viser at svært mange i Norge bekymrer seg for å bli smittet av korona, men det som åpenbart bekymrer flest er at noen i familien blir smittet av koronaviruset, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

39 prosent av de spurte er bekymret for å bli smittet selv, mens 33 prosent ikke er bekymret.

Eldre mest bekymret

De over 60 år er mer bekymret for selv å bli smittet sammenlignet med de yngre. Halvparten i denne gruppen svarer bekreftende på at de er bekymret. Samtidig er de også mer bekymret for at noen i familien blir smittet.

Norsk koronamonitor skal daglig måle nordmenns holdninger, atferdsendringer og erfaringer, samt effekten av utbruddet.

(©NTB)