Redaktør vil ha norsk samlingsregjering

Han viser til at landet står den mest ekstreme situasjonen siden andre verdenskrig når det gjelder helsesituasjonen, restriktive tiltak og utsikter til økonomisk trøbbel og masseledighet.

Også politisk er situasjonen ekstrem, siden regjeringen ber om fullmaktslover, argumenterer Udjus.

– Det vil si at vi er i en unntakstilstand, også politisk. Da mener jeg det er behov for et nytt og samlende lederskap i Norge, sier han til NRKs Politisk kvarter fredag.

Udjus mener samtlige partier bør få tilbud om å bli med i en slik samlingsregjering. Ved å ta ansvar sammen vil politikerne i praksis vise at situasjonen faktisk er så alvorlig som de sier den er, fremholder han.

– Det vil gi en enorm symboleffekt ut til folk flest.

Norge styres i dag av en mindretallsregjering med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, etter at Fremskrittspartiet forlot koalisjonen i januar.

