Oslo Børs endte uka med en liten oppgang

NTB Innenriks

Det har vært nok en turbulent uke på Oslo Børs. Uka begynte med et nytt børskrakk da indeksen falt over 10 prosent. Gjennom uka har indeksen hentet seg noe inn, og torsdag endte med oppgang.

Før børsåpning fredag offentliggjorde Norges Bank at de kutter styringsrenten med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent.

Dermed reagerte hovedindeksen med en oppgang på rundt 5 prosent. Ved børsslutt fredag var imidlertid oppgangen spist opp.

Opp for oljesektoren

Blant de mest omsatte selskapet fredag var Equinor med en oppgang på 3,3 prosent. Det skjer etter at oljeprisen tok seg noe opp fredag. En tid var prisen på nordsjøolje over 30 dollar fatet, men ved 19-tiden var prisen falt til 28,8 dollar. Det er imidlertid opp 2,8 prosent fra dagen før.

Blant andre store oljeaksjer endte DNO opp 7,4 og Aker BP opp hele 10,8 prosent. Energisektoren endte opp 4,5 prosent.

For amerikansk lettolje var det igjen nedgang. Et fat ble omsatt for 25 dollar ved 19-tiden fredag norsk tid, ned 3,7 prosent.

Lakseprisen på vei ned

Også sjømatselskapet Mowi var blant de mest omsatte aksjene på Oslo Børs fredag, men endte med en nedgang på 10,2 prosent.

Det var nedgang blant flere store sjømatprodusenter. Lerøy Seafood Group endte ned 3,8 prosent, og SalMar endte ned 2,1.

Sjømatsektoren som helhet endte ned 6 prosent. Det skjer samtidig som at lakseprisene er på vei nedover, ifølge E24.

IntraFish har snakket med flere eksportører.

– Det er enorme utfordringer med logistikken, særlig med fly. Det kommer kanselleringer hele tiden, sier en av dem til IntraFish.

Også DNB (0,0), Telenor (0,1) og Yara (3,6) ble blant de mest omsatte selskapene. Shippingsektoren endte opp 2,8 prosent.

Børspause for Norwegian

Kort tid etter åpning fredag morgen offentliggjorde Oslo Børs at de hadde innført børspause for flyselskapet Norwegian fordi de skulle undersøke omstendighetene rundt prisingen av aksjen.

Børspausen kom etter at et flertall av partiene på Stortinget torsdag kveld gikk inn for å tilby en lånepakke til flyselskapene, der Norwegian kan få inntil 3 milliarder kroner dersom de også kan skaffe ny egenkapital og nye lån.

Da handelen med aksjen ble gjenopptatt klokken 10, føyk kursen opp med rundt 20 prosent. Ved børsslutt fredag var aksjen imidlertid ned 7 prosent.

Opp i Europa

I Europa var det oppgang fredag. I Paris var CAC 40 opp 5 prosent ved 18-tiden, mens FTSE 100 i London var opp 0,8 og DAX 30 i Frankfurt opp 3,7.

I USA var det nedgang. Den brede S&P 500-indeksen var ned 0,8 prosent ved 19-tiden norsk tid, mens teknologiindeksen Nasdaq var ned 0,3 og den industritunge indeksen Dow Jones var ned 0,7.