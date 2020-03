Norge foreslår koronafond for utviklingsland

NTB Innenriks

Fondet, som skal ha flere givere, skal sette FN i stand til å hjelpe utviklingslandene med de langsiktige konsekvensene av koronakrisen, skriver Vårt Land.

- Vi er bekymret for hvordan viruset vil ramme utviklingsland som allerede sliter med svake helsesystemer. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Gode erfaringer fra et likende fond under ebolakrisen i 2014 ligger til grunn for at Norge tar dette initiativet nå.

