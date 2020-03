NILU: Utslippene fra transportsektoren redusert med mellom 20 og 40 prosent

NTB Innenriks

Tall fra Vegvesenets automatiske trafikktellinger viser en trafikknedgang på rundt 20 prosent i morgenrushet på veiene ut og inn av Oslo samt i Oslo, sammenlignet med de tre fredagene før.

– Det førte til at eksos- og svevestøvutslippene gikk ned med 12–13 prosent, forklarer forsker Henrik Grythe ved NILUs avdeling for by og industri i en pressemelding.

For å beregne hva trafikknedgangen utgjør i reduserte utslipp har instituttet utviklet en egen utslippsmodell for veitrafikk.

Den viser en utslippsreduksjon på rundt 43.000 tonn CO2 på landsbasis i perioden 13. til 19. mars. I tillegg har reduksjonen i luftfart ført til at CO2-utslippene er redusert med 59.000 tonn.

Dersom trafikken reduseres ytterligere de neste månedene, vil utslippene synke tilsvarende, ifølge NILU.

(©NTB)