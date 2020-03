Mange Nav-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell

NTB Innenriks

Opprinnelig var det bare noen få definerte nøkkelfunksjoner i Nav som var definert som samfunnskritiske, men denne gruppen omfatter nå også nøkkelpersonell knyttet til ledelsesfunksjoner, personell som ivaretar publikumskontakt og behandler søknader, og IKT-personell hos Nav og innleide konsulenter.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det store presset som Nav nå opplever, gjør at det må tas grep for å sikre kapasiteten i etaten når mange mennesker i disse dager opplever at de blir permittert, oppsagt eller at de mister inntekten sin som frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

– Regjeringen må gjøre det som er nødvendig for å sikre at Nav er i stand til raskt å behandle søknader og utbetale dagpenger og andre ytelser til dem som trenger det, sier Isaksen.

