Innsatte i norske fengsler får ringe mer under viruskrisen

NTB Innenriks

Økt bruk av video- og telefonsamtaler skal hjelpe innsatte med å ha kontakt med familie og venner i en periode der fysiske besøk begrenses på grunn av virusutbruddet.

– Kriminalomsorgens mål er å bidra i den nasjonale smittebegrensningsdugnaden, mens vi samtidig gjør det vi kan for å ta vare på våre innsatte i det vi vet oppleves som en krevende tid også for dem, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i en pressemelding.

En innsatt i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå får i dag ringetid på inntil 20 minutter i uken. Med den nye ordningen vil de innsatte få ringe så mye som er praktisk gjennomførbart, og de vil slippe å betale for ringetiden.

Økt digital kontakt for de innsatte er et resultat av et samarbeid mellom Røde Kors og norske fengsler. Når fysiske besøk ikke lenger kan gjennomføres, vil de frivillige ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter.

