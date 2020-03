NTB Innenriks

Målt ut fra nivået grensetrafikken lå på to uker tidligere, falt trafikken med 72 prosent fram mot torsdag denne uken, opplyser Statens vegvesen.

Trafikken hadde et oppsving torsdag 12. mars da den var 50 prosent høyere enn vanlig. Fra mandag 16. falt den kraftig etter at det ble innført nye restriksjoner for hvem som slipper inn i landet.

I de store byene er trafikken ifølge Statens vegvesen i snitt redusert med 40 prosent.

(©NTB)