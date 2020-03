Gartnerhallen ønsker kompensasjonsordning for økte kostnader

NTB Innenriks

– Vi er i dialog med myndighetene for å sikre kompensasjon for ekstra kostnader for produsentene, både for økte lønninger og ekstra kostnader knyttet til karantene, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen til NTB.

Den pågående koronasituasjonen fører til at flere utenlandske arbeidere sliter med å komme seg til Norge. Derfor kan mange av Gartnerhallens 1165 frukt- og grøntproduserende eiere bli avhengig av norsk arbeidskraft.

Permitterte

Torsdag deltok Lars Petter Bartnes, leder av Norges Bondelag, og landbruksminister Olaug Bollestad i et møte med organisasjonene i arbeidslivet. Møtet ble ledet av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Muligheten for bruk av permitterte arbeidere som sesongarbeidere i landbruket, var blant spørsmålene som ble drøftet.

– Behovet er stort, og det er viktig at det nå kommer løsninger som sikrer at bonden får tak den arbeidskraften som trengs, understrekte Bartnes etter møtet.

Lavtlønnet

Bransjesiden Matindustrien skriver at minstelønnen for jordbruks- og gartneriarbeidere er 123,15 kroner i timen, tilsvarende en årslønn på 240.142,50 kroner.

Spørsmålet er derfor om det er mulig å rekruttere norsk arbeidskraft til slike lønninger.

– Det kan bli utfordringer med både lønn og stabilitet. Vi ønsker å få på plass en kompensasjonsordning raskt.

– Det er også viktig at vi kan stole på at de norske arbeidstakere som blir rekruttert, blir gjennom sesongen, sier Morthen.

– Arbeidsledere er viktige

Hun er derfor opptatt av å få på plass flest mulig av de utenlandske arbeiderne de allerede har kontrakter med.

– De har en kompetanse og erfaring som ikke er så lett å få over natta. Særlig viktig er det at de som er arbeidsledere, kommer inn.

Morthen sier at det er flere utenlandske sesongarbeidere som nå i utgangspunktet skal reise tilbake, og bli erstattet av nye.

– Vi er opptatt av at disse nå kan få forlenget oppholdstillatelse.

