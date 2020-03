Norwegian-sjefen: Skal gjøre alt i vår makt for å oppfylle betingelsene

NTB Innenriks

– Vi har hatt god dialog med myndighetene, og har vært knalltydelige på at det vi trenger, er likviditet og vi trenger det hurtig, sa Schram da han kommenterte tiltakene på en pressekonferanse torsdag kveld.

Et flertall på Stortinget går inn for en garantiordning på 6 milliarder kroner til flyselskapene, hvor staten bidrar med 90 prosent og selskapene må låne de resterende 10 prosent fra en bank eller annen finansinstitusjon.

Begynner i morgen

Halvparten av pakken – 3 milliarder kroner – går til Norwegian, men det stilles spesielle betingelser. Et krav er at finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene. Selskapet må også sikre økt egenkapital.

Schram ville ikke kommentere betingelsene eller om kravene er realistiske. Men han understreket at de vil gjøre alt de kan.

– Vi skal snu oss rundt og begynne på dette i morgen, sa han.

Tid til juni

Lånegarantien skal holde flyselskapet i gang fram til juni. Schram sier de nå har denne tidshorisonten å forholde seg til. Men tidene er svært uvisse for luftfarten.

– Hvis det fortsetter, tror jeg myndighetene er forbered på å ta en ny dialog. Det tror alle parter er innstilt på, sa konsernsjefen.

(©NTB)