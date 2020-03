Kollektivselskapene ber om kompensasjon for tapte inntekter

NTB Innenriks

– Et foreløpig estimat viser at tapte billettinntekter på landsbasis vil utgjøre rundt 170 millioner kroner per uke, skriver de i brevet til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

De ber om at en eventuell bekreftelse på kompensasjon skal komme innen mandag 23. mars.

Brevet ble sendt torsdag og er underskrevet Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, NHO Transport, Spekter, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet.

Kollektivtrafikkforeningen består av fylkeskommunale kollektivselskaper, samt jernbanedirektoratet og statlige Entur.

