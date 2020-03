Helsedirektoratet: 102 pasienter med koronasmitte innlagt

NTB Innenriks

19 av pasientene fikk invasiv respiratorbehandling, opplyser direktoratet i en pressemelding torsdag. Ved invasiv respiratorbehandling puster pasienten gjennom et rør som går gjennom et hull i halsen og inn i luftrøret.

102 innleggelser er en økning på 20 i løpet av det siste døgnet. Så langt denne uken har antallet doblet seg, fra 50 innleggelser mandag. Til nå er det bekreftet seks dødsfall som følge av koronaviruset.

Det er nå en uke siden regjeringen iverksatte de mest inngripende tiltakene i Norge siden andre verdenskrig, skriver NRK.

Det er imidlertid for tidlig å se et mønster i tallene over innleggelser, smittede og dødsfall, påpeker Helsedirektoratet.

– I den uka som kommer nå, så kan vi i hvert fall si noe mer om effekten av tiltakene som ble iverksatt i forrige uke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.