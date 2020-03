Grensen for kontaktløs betaling økes

NTB Innenriks

Grensen uten pinkode har fram til nå vært 400 kroner for hver transaksjon, men i løpet av få dager kan brukersteder som tar BankAxept, ta i bruk den nye grensen på 500 kroner.

Endringen gjøres som et ledd i å redusere overføring av koronasmitte gjennom betalingsterminalene. Når du betaler kontaktløst, begrenses kundenes berøring med terminalen helt eller delvis, siden du i de fleste tilfeller slipper å taste kode på terminalen.

Ifølge Vipps er ni av ti betalinger på kjøp under den nye grensen. Ved kjøp av varer for over 500 kroner må man fortsatt taste pinkode.

