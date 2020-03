Fagfolk roser Nyborg for koronauttalelser i «Debatten»

NTB Innenriks

Nyborg, som er lege og forsker ved Rikshospitalet, fikk ikke støtte for sine synspunkter fra sin arbeidsgiver etter at hun deltok på NRKs «Debatten» tirsdag, men andre trer ifølge VG støttende til.

– Jeg er imponert over at hun våger skinnet sitt for å kunne snakke klart fra leveren om hva som kanskje kan skje. Særlig fordi hun bruker dokumenterte tall fra WHO og folkehelsen. Det er imponerende at hun våget å legge hodet på blokka og si fra, sier Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern og tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Også Mads Gilbert, overlege dr.med. og spesialist i anestesiologi i Tromsø, gir Nyborg full støtte.

Jörn Klein, doktor i virologi og førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern, skriver i en epost at han deler Nyborgs syn på behovet for øyeblikkelig og målrettet handling.

– Dagens informasjon indikerer en sannsynlighet at det i løpet av noen uker eller til og med dager at lignende situasjoner som vi kjenner fra Italia kan sees i andre EU-land og i Norge, skriver Klein.

Nyborg, som har doktorgrad i farmako-epidemiologi, mener alvoret om spredningen og konsekvensene av koronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest. Ifølge henne sprer smitten seg eksponentielt.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sa hun.

Oslo universitetssykehus gjorde det klart at Nyborg ikke uttalte seg på vegne av arbeidsgiveren.

(©NTB)