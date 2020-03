Eventbransjen spår tap på 1,2 milliarder kroner

NTB Innenriks

Sponsor- og eventforeningen har forhørt seg med 100 av sine medlemmer om situasjonen og fått 35 svar. Totalt svarte de 35 at til sammen 614 arrangementer er avlyst, 380 er utsatt.

De 35 svarer også at de estimerer et tap på 200 millioner kroner allerede før sommeren.

– Om man antar at disse er representative for de resterende 65, så er det snakk om et tap på nærmere 1,2 milliarder kroner for hele 2020, bare blant våre medlemmer, sier daglig leder Janette Haukland i Sponsor- og eventforeningen.

De ber nå regjeringen om hjelp for å unngå konkurser og oppsigelser.

Foreningen oppfordrer også folk som har billetter til avlyste arrangementer, om ikke å kreve tilbake pengene om mulig.

