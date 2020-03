Erna Solberg advarer mot å felle dom over smittetiltak for tidlig

NTB Innenriks

For én uke siden innførte regjeringen de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid. Men det vil fortsatt ta tid før tiltakene får effekt på spredningen av koronaviruset, fastslår statsministeren.

Hun viser til at viruset har en inkubasjonstid på flere dager. I tillegg går det gjerne en tid fra man får de første sykdomstegnene, til man blir så alvorlig syk at man blir testet.

Hun tror derfor at resultatene først vil vise seg «ut i neste uke».

– Men det vi ser, er at aktiviteten er lavere. Det betyr at det er færre som møtes. Det gir ifølge all teori mindre smitte og lavere tempo i spredningen av smitte, sier statsministeren til NTB.

– Du trenger ikke å gjøre mer enn å gå ut på gata på Karl Johan for å se at dette har en virkning på hvor mange mennesker som er tett på hverandre, fastslår hun.

(©NTB)