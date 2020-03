NTB Innenriks

Grepene er for å sikre at avisbudene ikke blir syke, og at avisene dermed fremdeles blir levert ut til hundretusenvis av nordmenn, skriver ABC Nyheter.

– Risikoen for å bli smittet av papiravisen er helt minimal. Du skal ikke bekymre deg for at avisen er smittebærer, sier kommunikasjonsdirektør Camilla Kim Kielland i Schibsted Distribusjon.

– De pakkes i plast på trykkeriet, og er i plast under transport. Ingen tar i avisen før avisbudet, og de bruker hansker, forsikrer Kielland.

