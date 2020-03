Apotek sliter med bemanningen under koronakrisen, 21 midlertidig stengt

NTB Innenriks

Siden flere av de 8.000 som jobber på apotek, selv er smittet, i karantene eller i isolasjon, har en rekke apotek blitt stengt de siste dagene, melder NRK.

Apotekforeningen skriver i en pressemelding torsdag at 21 apotek er midlertidig stengt på grunn av viruset. 21 av de 963 apotekene i Norge holder midlertidig stengt for kunder torsdag.

Av Apotek 1-kjedens om lag 4.000 ansatte er rundt 200 medarbeidere i karantene i dag. Det betyr stengte dører flere steder, men kjedene samarbeider for å sørge for at befolkningen har tilgang på et apotek, uavhengig av kjede.

(©NTB)