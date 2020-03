13 politiansatte koronasmittet

NTB Innenriks

Det er en økning på ni smittede politiansatte på én uke. For en uke siden hadde fire politiansatte fått påvist koronasmitte, og 150 ansatte var satt i karantene.

– Det er en reell risiko for at flere av våre medarbeidere vil bli smittet eller pålagt karantene i tiden som kommer. Vi har kontinuitetsplaner for hvordan vi skal bemanne kritiske funksjoner også i en situasjon med enda flere fraværende, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skal midlertidig ansette inntil 400 nyutdannede politistudenter.

