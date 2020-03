UiO-forskere vil bruke mobildata for å forutse smittespredning

NTB Innenriks

Modellen skal kunne analysere folks bevegelsesmønstre og dermed forutsi hvor og når koronaviruset vil smitte, sier professor Arnoldo Frigessi ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus til Forskningsrådet.

Var i gang

Frigessi og kollegene ved UiO var allerede i gang med en modell som kunne bruke mobildata til å forutsi spredning av normal influensa, i et samarbeidsprosjekt med Folkehelseinstituttet og Telenor. De analyserte da data fra Bangladesh.

– Da covid-19 begynte å true også Norge, bestemte Telenor seg for å tilby oss mobilitetsdata fra Norge. Dette var et fantastisk mulighet, og vi er veldig takknemlig overfor Telenor som gjør en stor jobb med å forberede data.

Unike data

Modellen har nå blitt testet for første gang, og Folkehelseinstituttet kan snart ta den i bruk sammen med flere andre modeller, ifølge forskeren.

– Allerede nå ser vi at folk beveger seg mindre, og dette er selvfølgelig gode nyheter for å bremse epidemiene. Mobilitetsdataene fra mobiltelefonene er unike og gjør prognosene om spredning av covid-19 mye mer presise enn bruk av andre data for mobilitet, sier Frigessi.

(©NTB)