Mæland: Ikke sikkert at alle nordmenn kan komme seg hjem

Regjeringen dekker de ekstrautgifter flyselskapene har ved å gjennomføre ruter de ellers ville ha innstilt.

I hovedsak vil det bli snakk om steder der det normalt oppholder seg mange nordmenn. De neste dagene vil det bli gjennomført flygninger til Spania og Marokko, men justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier det også jobbes med å opprette flygninger til andre destinasjoner.

Mæland påpekte at grenser og luftrom stenges og at mange land innfører strenge restriksjoner på kort varsel.

– La meg være tydelig på at alle restriksjonene gjør at det kan være krevende å få landingstillatelse. Det gjør at det ikke er sikkert at nordmenn kommer seg hjem så langt som ut mars, sier hun.

Flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe er alle med i avtalen. Reisende må følge med på flyselskapenes hjemmesider og bestille billetter på vanlig måte.

Regjeringen vil vurdere om avtalen skal forlenges etter 31. mars, men det er ikke sikkert det vil være mulig gitt alle restriksjonene.

