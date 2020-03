Hyttegjestene forlater fjellheimen

NTB Innenriks

Tidlig tirsdag var det 36.600 mobiltelefoner registrert i Hallingdal. Tallet ble redusert til 27.200 senere på dagen, viser mobildata som Hol kommune har tilgang til, skriver VG.

Til sammen bor det om lag 22.000 personer i Hallingdal-kommunene.

– Fremdeles har vi altså omkring 6.000 personer som ikke oppholder seg her til vanlig, sier Hol-ordfører Petter Rukke til avisen.

– Jeg tror ingen kom hit ondsinnet. De har vel bare tenkt at det er bedre å sitte på hytta og bruke fjellet, når skoler og arbeidsplasser er stengt, sier Rukke, som understreker at kommunens helsetjenester ikke er dimensjonert for å ta vare på hyttegjester som blir smittet.

Så mange som 54.000 personer var i hytteområdet i helga, og mandag vurderte kommunen å be Heimevernet om hjelp til å sende folk hjem.

