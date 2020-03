Fire av ti småbedrifter frykter konkurs

NTB Innenriks

Over tusen bedrifter svarte på undersøkelsen, som medlemsorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter SMB står bak. Undersøkelsen ble gjennomført tirsdag og onsdag denne uken, altså etter at Stortinget vedtok krisepakken for norsk næringsliv.

– Denne undersøkelsen forsterker inntrykket av at det nå er full krise i Bedrifts-Norge. Det er en reell fare for at vi vil se et ras av nye konkurser i ukene og månedene som kommer, sier SMBs administrerende direktør Olaf Thommessen.

Han betegner krisepakken som en god start, men sier det er behov for mye mer i ukene og månedene som kommer.

Mer enn hver sjette bedrift svarte at den økonomiske situasjonen blir verre om én måned. Én av fire svarer at de har vanskeligheter med å betale enten avgifter, lønn eller kostnader for lokaler.

(©NTB)