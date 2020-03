Fagforeninger: Koronakrisen viser at flere burde vært fast ansatt

NTB Innenriks

Disse selvstendig næringsdrivende står uten et sikkerhetsnett når en krise som koronaepidemien rammer, skriver Klassekampen. Regjeringens krisepakke legger opp til en inntektskompensasjon etter 17 dager for denne gruppa. I tillegg blir det innført sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra den fjerde dagen.

Forbundsleder Hans Rian i Creo (Forbundet for kunst og kultur) krever en fast endring.

– Når krisen er over, er ordningen med så utstrakt bruk av enkeltpersonforetak i kulturbransjen en av de tingene vi må se nærmere på. Vi må se på arbeidsmiljøloven og rydde opp i gråsonene, sier Rian.

Fra 2008 til 2018 steg tallet på enkeltpersonforetak i kultursektoren fra 6.233 til 17.881, ifølge SSB. Rian sier mange av medlemmene har fått beskjed om å starte enkeltpersonforetak for å få oppdrag. Han viser blant annet til at NRK og Den kulturelle skolesekken har endret måten de utbetaler honorar på.

LO mener langt flere kunne vært fast eller midlertidig ansatt og at koronakrisen har vist at personer ansatt for seg selv ikke er sikret mot uforutsette hendelser.

– Om man for eksempel setter opp en musikal, mener vi at man skal ansettes i perioden. Men vi har sett at man ofte teller musikere som selvstendig næringsdrivende. Det mener vi er feil tilknytningsform, sier førstesekretær Julie Lødrup til avisen.

