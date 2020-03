Erna Solberg ikke testet for koronavirus

NTB Innenriks

Statsminister Erna Solberg er ikke testet og heller ikke i karantene i henhold til gjeldende regler og retningslinjer, opplyser Statsministerens kontor onsdag ettermiddag.

Tidligere onsdag ble det kjent at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har testet positivt for koronavirus.

Også statssekretær Rune Alstadsæter, som jobber tett på Solberg ved Statsministerens kontor, og statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet er bekreftet smittet.

Statsministerens kontor viser til at det er begrenset testkapasitet i Norge.

«Derfor må det være en konkret grunn til at man eventuelt testes. Statsråder og øverste ledelse av departementene i Norge er i en samfunnskritisk funksjon som må være operative, og vil kunne testes hvis de har symptomer på smitte, ut fra de samme reglene som gjelder for helsepersonell», skriver SMK i en epost.

Det vises også til at regjeringsmedlemmene har holdt minst to meters avstand til hverandre for å hindre smitte under møter.

Det betyr også at kriteriet for nærkontakt ikke er oppfylt, slik at statsministeren ikke rammes av karantenereglene.

