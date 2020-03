Avlyser praksis – Oslo Met vil godkjenne arbeid i helsevesenet

NTB Innenriks

Avlysningen gjelder for alle bacheolerstudenter ved Fakultet for helsevitenskap, som blant annet inkluderer sykepleierstudier.

– Studenter som allerede har startet opp i en praksisperiode fortsetter ut praksisperioden, opplyser universitetet på sine hjemmesider.

Universitetet oppfordrer studenter som allerede har et arbeidsforhold i helsevesenet til å bistå arbeidsgiver der. De jobber med en løsning for at dette kan godkjennes som praksis.

De vil også legge til rette for å koble studenter som har mulighet til å jobbe med arbeidssteder.

(©NTB)