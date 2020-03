10.000 fysioterapeuter melder seg til koronatjeneste

NTB Innenriks

I en pressemelding opplyser Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) at de ser for seg flere områder der de kan hjelpe.

– Vi kan bidra med alt fra lungefysioterapi, jobbe på legevakt og skadepoliklinikk, samt avlaste fastleger med telefonkonsultasjoner av pasienter med blant annet muskel- og skjelettlidelser, sier Gerty Lund, forbundsleder i NFF.

– Fysioterapeuter er høyt utdannet helsepersonell med medisinskfaglig breddekunnskap, og vi er klare til innsats, sier forbundslederen.

Hun sier behovet for helsepersonell er stort, ikke minst siden mange sykehusansatte nå er i karantene. Flere av landets kommuner har bedt helsepersonell om å melde seg til tjeneste.

– Vi er klare for å delta der helsetjenesten har behov for vår spesifikke, men også for vår generelle helsekompetanse. Fysioterapeuter vil i stor grad være kvalifisert til å hjelpe annet helsepersonell som nå er mer presset, sier Lund.

(©NTB)