Ulltveit-Moes restaurantkonsern permitterer 1.500

NTB Innenriks

Konsernet har 440 restauranter og kafeer i Norden, og allerede er i overkant av 130 restauranter stengt, skriver E24. Konsernet eier eller har rettighetene til Peppes Pizza, Starbucks, Burger King, TGI Friday’s, Blender og Leon.

– Det er helt avgjørende at vi får slike tiltak på plass, hvis ikke er det en risiko for at serveringsbransjen blir satt flere år tilbake i tid, sier Umoe Restaurants-sjef Espen Hoff. Han viser til tiltak som allerede er gjort i Danmark og Sverige.

Alle konsernets 4.300 ansatte har nå fått permitteringsvarsel. Men tallet på permitteringer er enda høyere enn 1.500 ettersom Umoe Restaurants også har en hel rekke franchiser, påpeker Hoff.

(©NTB)