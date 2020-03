Smitteforsker tror restriksjonene vil vare i to måneder

NTB Innenriks

– Det er veldig viktig å ikke miste motet, selv om effekten ikke ser så stor ut om to uker. Resultatene kommer ikke til å se fantastiske ut. Men det er viktig å huske at det sannsynligvis hadde vært mye verre uten restriksjonene, sier Arnoldo Frigessi til Klassekampen. Han er statistiker og professor ved Senter for biostatistikk og epidemiologi ved Universitetet i Oslo.

Dersom tiltakene har lyktes, vil vi om to uker se en svakere vekst i antall innleggelser på sykehusene, forklarer professoren, som følger koronaepidemien tett.

1.169 personer var per mandag smittet av koronaviruset i Norge, men det er store mørketall, siden det er stort sett bare er helsepersonell som testes. Frigessi sier at sykehusinnleggelser kommer til å bli en av de viktigste indikatorene på omfanget av epidemien. Mandag var til sammen 52 koronasyke innlagt på sykehus.

Professoren tror Norge må passere toppen av innleggelser på sykehus før folk igjen kan komme i aktivitet på skoler og på jobb.

– Min personlige oppfatning er at vi kanskje må ha restriksjoner i to måneder framover. Det viktigste er å forsøkte å holde antallet alvorlige syke på et nivå som helsevesenet kan håndtere, sier Frigessi.

