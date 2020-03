NTB Innenriks

Koronakrisen er dramatisk for norsk varehandel, sier visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud.

– Omsetningen for mange av våre leietakere er nærmest over natten blitt borte. Vi håper myndighetene snarest treffer målrettede tiltak mot norsk varehandel slik at vi ikke risikerer utradering av en hel bransje, sier han i en pressemelding.

De har også dialog med dem som står i fare for å gå konkurs

(©NTB)