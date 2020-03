MDG vil gi krisehjelp til luftfarten – men vil ikke redde Norwegian

NTB Innenriks

Det skriver Aftenposten.

Flere flyselskaper er hardt rammet av koronakrisen. Tirsdag ble det klart at SAS har fått en milliardgaranti fra Danmark og Sverige. Nå ber Norwegian om samme type støtte for å kunne komme seg gjennom krisen.

Det vil ikke MDG.

– Stortinget må ikke falle for fristelsen å gi redningspakker til enkeltselskaper. Vi skal heller ikke invitere til mer flyginger, sier Bastholm.

Bastholm sier at partiet i en unntakstilstand kan stemme for at staten kjøper opp enkelte ruter og sørger for at de er i drift, og de er også med på å kutte eller fryse flypassasjeravgiften i en midlertidig periode.

Partiet har også foreslått å senke den laveste momssatsen fra 12 til 8 prosent.

