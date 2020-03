Høie frykter at flere planlegger hyttetur til helga – vurderer forbud

NTB Innenriks

Høie veier nå for og imot å innføre et generelt forbud mot å dra på hytta i en annen kommune enn bostedskommunen. På en pressekonferanse tirsdag varslet han at konklusjonen kommer i løpet av et par dager.

– Vi har ikke endelig konkludert om vi skal gjøre dette forbudt, men det er viktig at folk lytter til dette nå, sa Høie.

Tror mange planlegger tur

– Vi får tilbakemelding om at det fortsatt er ganske mange igjen på hyttene, og mange har planer om å dra til helgen. Det må man ikke gjøre! understreket han.

Høie anmodet også sterkt om at folk må slutte å ringe rådmannen eller kommunelegen i hyttekommunen for å be om dispensasjon for seg og sin familie. Han påpekte at kommunene allerede er under stort press for å håndtere koronakrisen, og at alle henvendelsene gjør situasjonen verre.

– Dette handler ikke om deg, sa han.

Uten unntak

Grunnen til at regjeringen ikke allerede har innført forbud, er at det vil måtte gjelde alle.

– Vi kan ikke ha noen unntak. For noen enkeltmennesker eller enkeltfamilier vil det være en stor belastning, sa han.

