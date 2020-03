Flere voldshendelser på Grønland i Oslo – tre pågrepet

NTB Innenriks

– Vi har to separate episoder som sees i sammenheng, og som skjedde med tre kvarters mellomrom på Grønland/Tøyen, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til NTB.

To menn i 20-årene er lettere skadd og kjørt til legevakten.

– Skadene kan stamme fra at de er påført med en gjenstand av noe slag, sier Hekkelstrand.

Tre pågrepet

Tre personer er foreløpig pågrepet, og det er snakk om unge gutter under 18 år, men over den kriminelle lavalderen.

Politiet fikk melding om hendelsen på Grønland i 16.30-tiden tirsdag.

Et vitne meldte om en slåsskamp med fire personer i en bakgård på Grønland i Oslo, hvor tre av dem slåss mot den ene.

– Vi kom fram, og det var da en person igjen. Han hadde skader i ansiktet og stikkskader i hånden, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB.

Hekkelstrand opplyser at det vil bli gjennomført avhør av de pågrepne så fort som mulig.

Pågående konflikt

Han understreker videre at politiet har dannet seg et bilde av hendelsesforløpet og bakgrunnen for hendelsene.

– Vi har snakket med mange vitner, både de fornærmede og de mistenkte. En av hovedhypotesene er at det er en sammenheng med en tidligere konflikt, uten at jeg kan gå i detaljer på det. Det fremstår som om sakene i dag er en fortsettelse av en pågående konflikt, sier Hekkelstrand.

(©NTB)